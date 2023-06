Vučić ubogal Orbána in izpustil kosovske policiste

V nadaljevanju preberite:

Dobri prijatelj in zaveznik ­srbskega predsednika Aleksandra Vučića, madžarski premier Viktor­ Orbán, se je javno zahvalil srbskemu predsedniku, ker je upošteval njegovo prošnjo in izpustil tri zajete kosovske policiste. Čeprav je bil to nujen korak k umiritvi razmer na Kosovu, je posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčák pozval obe strani, da se popolnoma posvetita umiritvi napetih razmer.