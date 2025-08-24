V nadaljevanju preberite:

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je predstavil sveženj gospodarskih ukrepov, s katerimi naj bi se Srbom bistveno izboljšal standard. V ozadju ukrepov je nedvomno želja, da pred pričakovano živahno protestniško jesenjo oblast pomiri nezadovoljstvo med ljudmi. Vučiću je šel na roko tudi ruski veleposlanik v Beogradu Aleksander Bocan Harčenko, ki je izjavil, da hoče zahod zrušiti Vučića in ga zamenjati z nekom bolj šibkim, ki ga bo Evropska unija lažje nadzirala.