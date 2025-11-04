Vučića čaka zaušnica iz Bruslja

V nadaljevanju preberite:

Današnja objava poročila o kandidatkah za članstvo v EU, ki ga bo predstavila evropska komisarka Marta Kos, bo pokazala, kako Bruselj vidi njihov napredek in pripravljenost na članstvo. A najpomembnejše odločitve o njihovi poti so v rokah držav članic, zato ni mogoče izključiti scenarija, po katerem bo vstopanje novink žrtev notranjih blokad.

V de facto blokadi na pristopni poti je Srbija. Čeprav ima priporočilo evropske komisije o tehnični pripravljenosti za odprtje tretjega pogajalskega sklopa, ga blokirajo države članice. Položaj se je v zadnjem letu dni, v času študentskih protestov, še poslabšal. Zadržki niso povezani le z vladavino prava in stanjem demokracije, ampak tudi z Vučićevo prorusko politiko.