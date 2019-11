Vučića postavili na muho in ostali brez naslovnice

AFP Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću kritiki očitajo trden nadzor nad vodilnimi tabloidnimi mediji, z neetičnim napadom na predsednika pa si je tednik Nin naredil medvedjo uslugo. Foto Attila Kisbenedek Afp

Fotografija naslovnice nove številke srbskega tednika Nin je na družbenih omrežjih povzročila pravi vihar, na kar so se izdajatelji tednika takoj odzvali in sporno fotografijo z naslovnice umaknili.Na prodajnih mestih je srbske kupce tako pričakala revija brez glavne fotografije na naslovnici. Kot so sporočili iz družbe Ringier Axel Springer Srbija, izdajateljice Nina, je bila prvotna izbira fotografije povsem neprimerna , še zlasti za državo, v kateri je bil ustreljen premierNa sporni fotografiji sta predsednik Srbijein voditelj bosanskih Srbovmed obiskom oborožitvenega sejma, v ospredju pa je razstavljena puška, usmerjena v Vučića.Besedilo na naslovnici in vsebina članka »Afera oružje: ko ruši Krušik« (»Afera orožje. kdo ruši Krušik« ostajata nespremenjena, so sporočili izdajatelji in bralcem zagotovili, da bo revija z novo naslovnico na voljo čim prej.Spomnimo, 12. marca leta 2003 so v Beogradu pred stavbo vlade ustrelili tedanjega premierja, ki je veljal za pro evropsko usmerjenega politika in je odigral ključno vlogo pri izročanju Slobodana Miloševića haaškemu sodišču.