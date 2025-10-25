Vučića v Bruslju podprli le najbolj skrajni desničarji

V nadaljevanju preberite:

Tik pred obletnico tragedije v Novem Sadu se uporniški duh v Srbiji ne zmanjšuje, represiji oblasti prav tako ni videti konca. Iz Bruslja je ta teden prišlo prvo znamenje, da Evropska unija vse to vidi in je sita oblastniškega nasilja. Če glasovanje evropskega parlamenta o resoluciji o polarizaciji in represiji v Srbiji razumemo kot odgovor na vprašanje, kdo v Evropi sploh še podpira predsednika Srbije Aleksandra Vučića, je odgovor na dlani: ni jih veliko in vsi so na skrajno desnem robu politične mavrice.

Majo Jakišić, mlado žensko iz Kruševca, ki je organizirala proteste pred hišo srbskega obrambnega ministra Bratislava Gašića, pred tem pa je Gašića in srbskega predsednika Aleksandra Vučića kritizirala na družbenih omrežjih, je tožilstvo obtožilo ogrožanja varnosti omenjenih politikov. Ko se je na družbenih omrežjih obregnila še ob nezakonit pregon tožilstva, je tožilka Majo Jakišić poslala v pripor, kjer je že tri tedne.