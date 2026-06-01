Vučićeve obljube nikogar ne prepričajo

Balkanske kandidatke za članstvo v EU z velikim upanjem zrejo v Tivat, ki bo konec tedna gostil pomemben vrh EU-Zahodni Balkan, medtem pa v Srbiji s tesnobo čakajo sredo, ko bo evropski parlament glasoval o kritičnem poročilu poročevalca za Srbijo Tonina Picule. Aleksandar Vučić se bo oblasti oklepal do zadnjega hipa, na njegovo napoved odstopa odmeva iz opozicije.

Prihajajoči teden bo izredno pomemben za države Zahodnega Balkana, v petek se bo namreč v črnogorskem obalnem mestu Tivat začel vrh EU-Zahodni Balkan. Premieri Nemčije, Španije in Italije ter francoski predsednik bodo skupaj z ožjim vrhom evropske komisije balkanske kandidatke za članstvo v EU znova prepričevali, da je Unija zavezana širitvi v regijo in da je priložnost za širitev zdaj resnična.