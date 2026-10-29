  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Vučićevi telefonski pogovori razkrivajo dileme nove oblasti

    Kot smo izvedeli, so poleg tistih, ki jih je naštel sam, Vučića na volilni dan klicali predstavniki EU, ZDA in Rusije.
    Aleksandar Vučić se je odzval na informacije, da so prav telefonski klici vplivnih ljudi iz svetovne politike preprečili nasilje na volilno noč, ko so v srbskih mestih proslavljali padec njegovega režima. Foto Zorana Jevtic/Reuters
    Galerija
    Aleksandar Vučić se je odzval na informacije, da so prav telefonski klici vplivnih ljudi iz svetovne politike preprečili nasilje na volilno noč, ko so v srbskih mestih proslavljali padec njegovega režima. Foto Zorana Jevtic/Reuters
    Novica Mihajlović
    29. 10. 2026 | 19:15
    4:45
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Telefonski klici vplivnih in močnih, ki jih je v nedeljo zvečer serijsko prejemal Aleksandar Vučić, so igrali glavno vlogo pri mirnem končanju volilne noči in slavju brez nasilnih spopadov. Kaj in ali je sploh kaj mogoče sklepati iz teh klicev o usmeritvi prihodnje oblasti? Zakaj zunanja politika še ne bo kmalu na vrhu njenih prednostnih nalog? »Boško Jakšić si je izmislil, da me je nekdo klical iz tujine. Patološki lažnivec, a ljudje bodo vse videli. Številni prijatelji so me poklicali – od Orbána, Macrona in Giorgie Meloni do Antónia Coste. Orbána bomo v prihodnjih dneh videli v Beogradu, skupaj se bomo borili in uspeli – razmeroma hitro. S Costo sem govoril o evropski poti Srbije, tako sem se pogovarjal tudi s prijatelji,« je srbskim medijem povedal Vučić v odzivu na informacije, da so ...
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dragocena sestavina, ki ji pravijo belo zlato (video)

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
    26. 10. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIK

    Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

    BioSistemika je ponudnik analitske, diagnostične in raziskovalne programske opreme ter strateški partner pri digitalni preobrazbi laboratorijev.
    Milka Bizovičar 29. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Najboljša zaščita je tista, ki deluje, preden nastopi težava

    Kakšne so rešitve za bolniško odsotnost in kako se lahko zavarujejo finančne izgube pri samostojnih podjetnikih.
    Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Prihodnost ni v tem, da bi ljudje plačevali manj, temveč pametneje

    Prihajata naročanje in plačevanje prek agentov umetne inteligence, ki delujejo v imenu uporabnikov, napoveduje Peter Bakenecker iz Mastercarda.
    Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Lumarium

    Trimilijonska naložba je novi mejnik za Intro Lighting

    Lumarium je prostor za praktično izobraževanje o svetlobi.
    Milka Bizovičar 28. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Srbijazahodni balkanEvropska unijaRusijaZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Patrick Stewart, legendarni kapitan iz Zvezdnih stez

    V starosti 86 let je umrl na svojem domu v Los Angelesu, po kratkem boju z Alzheimerjevo boleznijo in demenco.
    29. 10. 2026 | 21:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Dobre prakse implementacije umetne inteligence

    Poleg avtonomnih agentov smer razvoja predstavlja tudi fizična umetna inteligenca.
    Janez Tomažič 29. 10. 2026 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Spora z Beckerjem še ni konec: Njegovo mnenje me res ne zanima

    Nemški teniški zvezdnik je pred turnirjem na Dunaju zbodel nekdanjega kritika, ki se je v zadnjih tednih odločno postavil na njegovo stran.
    29. 10. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vabi ga v Jeruzalem

    Netanjahu: »Hvala, dragi prijatelj Janez Janša!«

    »Veselim se našega nadaljnjega tesnega sodelovanja in tega, da te bom kmalu lahko sprejel v Jeruzalemu,« je zapisal »večni« predsednik izraelske vlade.
    29. 10. 2026 | 20:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Četrtkov večer brez golov bolj po okusu Brinja

    Edina tekma četrtkovega večera v 1. SNL se je končala brez zadetkov.
    29. 10. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Spora z Beckerjem še ni konec: Njegovo mnenje me res ne zanima

    Nemški teniški zvezdnik je pred turnirjem na Dunaju zbodel nekdanjega kritika, ki se je v zadnjih tednih odločno postavil na njegovo stran.
    29. 10. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vabi ga v Jeruzalem

    Netanjahu: »Hvala, dragi prijatelj Janez Janša!«

    »Veselim se našega nadaljnjega tesnega sodelovanja in tega, da te bom kmalu lahko sprejel v Jeruzalemu,« je zapisal »večni« predsednik izraelske vlade.
    29. 10. 2026 | 20:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Četrtkov večer brez golov bolj po okusu Brinja

    Edina tekma četrtkovega večera v 1. SNL se je končala brez zadetkov.
    29. 10. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SUMLJIVA SPOROČILA

    Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Preverjene ponudnike najdete na 1818.si

    Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
    Promo Delo 26. 10. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Finančni kompas
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    28. 10. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kripto kot začimba, ki izboljša celoten portfelj

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POHVALNO

    Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    26. 10. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    23. 10. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Prav ta odločitev lahko določi usodo vaših prihrankov

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo