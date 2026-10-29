Vučićevi telefonski pogovori razkrivajo dileme nove oblasti

Telefonski klici vplivnih in močnih, ki jih je v nedeljo zvečer serijsko prejemal Aleksandar Vučić, so igrali glavno vlogo pri mirnem končanju volilne noči in slavju brez nasilnih spopadov. Kaj in ali je sploh kaj mogoče sklepati iz teh klicev o usmeritvi prihodnje oblasti? Zakaj zunanja politika še ne bo kmalu na vrhu njenih prednostnih nalog? »Boško Jakšić si je izmislil, da me je nekdo klical iz tujine. Patološki lažnivec, a ljudje bodo vse videli. Številni prijatelji so me poklicali – od Orbána, Macrona in Giorgie Meloni do Antónia Coste. Orbána bomo v prihodnjih dneh videli v Beogradu, skupaj se bomo borili in uspeli – razmeroma hitro. S Costo sem govoril o evropski poti Srbije, tako sem se pogovarjal tudi s prijatelji,« je srbskim medijem povedal Vučić v odzivu na informacije, da so ...