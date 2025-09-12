Vučićevi vladajo, lastnih zakonov in ustave ne spoštujejo

V nadaljevanju preberite:

Študentski protesti so v Srbih prebudili uporniško energijo. Da bi jo pretvorili v politični uspeh, bodo morali z opozicijo postaviti skupno fronto, na kateri bodo porazili aktualno oblast, meni predstavnik opozicije v beograjskem mestnem svetu Aleksandar Stevanović. Ker je tudi član parlamentarne delovne skupine za izboljšanje volilnega procesa, se Stevanović zaveda, do so še daleč od pogojev za poštene volitve v državi, kjer oblast redno krši zakone in ustavo države, ki jo vodi.