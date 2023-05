Vučiću je uspelo enako kot Miloševiću

Ulice srbske prestolnice od parlamenta do mostu Gazela so polne protestnikov proti oblasti predsednika Aleksandra Vučića, ki do danes ni izpolnila zahtev, ki so jih protestniki proti naraščajočem nasilju v družbi postavili v ponedeljek.

Po dveh tragičnih strelskih pohodih, ki sta prejšnji teden pretresla Srbijo, so Srbi v ponedeljek v več mestih pripravili proteste, na katerih so od oblasti zahtevali, da zajezi epidemijo nasilja v družbi.

Na največjem protestu v Beogradu se je v ponedeljek zbralo okoli 50.000 ljudi, po ocenah udeležencev današnjih protestov pa jih je dvakrat več. »Vsa čast Vučiću, uspelo mu je na ulice pripeljati 100.000 ljudi, to ni uspelo nikomur od Miloševića sredi 90. let prejšnjega stoletja. Seveda bo poskušal skozi svoje medije relativizirati ta protest, a enostavno mu ne bo,« nam je povedal eden izmed prebivalcev beograjske četrti Vračar, ki se udeležuje današnjega protesta.

Niso izpolnili zahtev ulice, zdaj imajo polne ulice

Spomnimo, da so protestniki v ponedeljek na shodu, poimenovanem Srbija proti nasilju, zahtevali, da vlada do danes izpolni naslednje zahteve, če ne želi imeti polnih ulic ljudi:

• takojšnja zamenjava vseh članov državnega regulatorja za elektronske medije (REM),

• ukinitev vseh resničnostnih šovov, ki promovirajo nasilje,

• takojšnja ukinitev vseh televizijskih programov, ki promovirajo nasilje,

• odvzem nacionalne frekvence komercialnima televizijama Pink TV in Happy TV,

• razrešitev notranjega ministra, ministra za izobraževanje (ta je že odstopil) in šefa varnostno-obveščevalne agencije BIA,

• izredna seja parlamenta na temo odprave nasilja v družbi v najkrajšem možnem roku.

Ljudje, ki že desetletja protestirajo proti vladajočim, v Beogradu že dolgo niso videli takšne množice kot danes, nekateri ocenjujejo, da jih je danes dvakrat več kot v ponedeljek, ko so jih našteli 50.000. Foto Marko Djurica Reuters

Oblast nadaljuje z zmerljivkami

Seveda se nihče izmed demonstrantov ni slepil, da bosta Vučić ali predsednica vlade Ana Brnabić njihovim zahtevam do danes ustregla. Pričakovano je bilo, da bo v navezi s komercialnimi televizijami in tabloidi pod državnim nadzorom, Vučić skušal zmanjšati število udeležencev in pomen protestov. Na enem od medijev so današnji protest pospremili z naslovom »Začelo se je maltretiranje meščanov: Huligani blokirali Gazelo«.

Medtem ko na mostu, imenovanem Gazela, ki je sicer del avtoceste, ni videti večje prisotnosti policije. Vučić skozi sebi prijazne medije javnosti sporoča, da je zaustavljanje prometa na avtocesti sicer protizakonito, vendar pa oblast v Srbiji ni tako kot tista v Franciji ali Nemčiji pripravljena pretepati svojih državljanov.

Naš prej omenjeni sogovornik z Vračarja, ki se nam je oglasil ravno z Gazele in ga torej oblast tlači med huligane, je serijski podjetnik na področju informacijskih tehnologij. Tudi sicer je udeležba na shodu, ki ga oblast skuša diskreditirati kot opozicijskega, izjemno pisana, na njem je mogoče videti vse od progresivnih liberalcev do skrajnih desničarjev in konservativcev.

Bok ob boku hodi skupina mladeničev z nalakiranimi nohti, ki veliko potujejo po tujini, in stare mame, ki so prepričane, da se razlog vsega zla, ki je Srbijo doletelo v zadnjem obdobju, skriva v tem, da so se odmaknili od vere in tradicionalnih družinskih vrednot.