    PREMIUM   D+   |   Svet

    Vučiću ni mar za proteste doma in strateški forum na Bledu

    Na Zahodu opazujejo, kam se bo obrnil srbski dvoglavi orel, predsednik pa z obiska na Kitajskem obljublja leteče avtomobile.
    Ves zahodni svet čaka, kam se bo obrnil srbski predsednik Aleksandar Vučić, ta pa se je v Pekingu srečal z avtokratskimi vzorniki, začenši z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. FOTO: Maxim Shemetov/AFP
    Galerija
    Ves zahodni svet čaka, kam se bo obrnil srbski predsednik Aleksandar Vučić, ta pa se je v Pekingu srečal z avtokratskimi vzorniki, začenši z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. FOTO: Maxim Shemetov/AFP
    Novica Mihajlović
    3. 9. 2025 | 19:50
    3. 9. 2025 | 20:08
    5:13
    V nadaljevanju preberite:

    »Nisem bedak, da bi izgubljal čas na Bledu,« je srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil iz Pekinga, kjer si je ogledal parado ob 80. obletnici kitajske zmage v drugi svetovni vojni. 

    Dejal je, da se je v Pekingu srečal z enajstimi ali dvanajstimi državnimi voditelji, tamkajšnji dogodek in Blejski strateški forum (BSF) pa sta po njegovih besedah primerljiva tako kot angleška premier liga in beograjska območna liga. Iz Vučićevih sporočil ni bilo mogoče razbrati, da ga skrbijo množični shodi doma in razburjenje zaradi brutalnega uničevanja zadnjega opozicijskega medija. 

    Ali je Vučić sploh bil vabljen na Bled?

    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Tragedija v središču Lizbone

    Iztirila ikonična vzpenjača Gloria, najmanj trije mrtvi, prek 20 ranjenih

    Priljubljena vzpenjača je v portugalski prestolnici iztirila in se zrušila. Devet ljudi je v kritičnem stanju, vzrok nesreče neznan.
    3. 9. 2025 | 20:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropska unija

    Bruselj s širjenjem trgovine kljubuje Trumpu

    Sporazum z južnoameriškim Mercosurjem, o katerem so se pogajali četrt stoletja, je pripravljen na sprejetje.
    Peter Žerjavič 3. 9. 2025 | 20:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Slovenci pred Izraelom: Vemo, kaj se dogaja v svetu, ampak ...

    Slovenija še ni premagala Izraela na evropskih prvenstvih. Gregor Hrovat: Tradicije so za to, da se jih zruši. Klemen Prepelič: Imamo to!
    3. 9. 2025 | 20:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodno kazensko sodišče

    Slovenska sodnica Beti Hohler: Vpliv ameriških sankcij je dejanski in resničen

    ZDA so v začetku junija uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC, med katerimi je bila tudi Hohler.
    3. 9. 2025 | 20:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Xi Jinping na čelu geostrateške parade

    Danes je človeštvo pred izbiro med mirom in vojno, dialogom in spopadom, je v govoru dejal voditelj azijske velesile.
    Zorana Baković 3. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
