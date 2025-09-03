Vučiću ni mar za proteste doma in strateški forum na Bledu

V nadaljevanju preberite:

»Nisem bedak, da bi izgubljal čas na Bledu,« je srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil iz Pekinga, kjer si je ogledal parado ob 80. obletnici kitajske zmage v drugi svetovni vojni.

Dejal je, da se je v Pekingu srečal z enajstimi ali dvanajstimi državnimi voditelji, tamkajšnji dogodek in Blejski strateški forum (BSF) pa sta po njegovih besedah primerljiva tako kot angleška premier liga in beograjska območna liga. Iz Vučićevih sporočil ni bilo mogoče razbrati, da ga skrbijo množični shodi doma in razburjenje zaradi brutalnega uničevanja zadnjega opozicijskega medija.

Ali je Vučić sploh bil vabljen na Bled?