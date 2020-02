VW in E.on načrtujeta mobilne polnilnice za elektroavtomobile

Polnilnice bodo na baterije

REUTERS E.on se skupaj s Volkswagnom podaja na trg elektromobilnosti. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Nemški elektrodistribucijski koncern E.on in proizvajalec avtomobilov Volkswagen sta napovedala povsem nov sistem polnilnih postaj za električne avtomobile, ki naj bi nekoliko zmanjšale zaostajanje Nemčije v razvoju elektromobilnosti, piše nemški Die Welt. Podjetji nameravata na trg priti z mobilnimi hitrimi polnilnimi postajami, ki bi lahko konkurirale Teslinim, napovedujejo vodilni.Bistvena novost pri napovedanih polnilnicah bo ta, da bo naprava imela baterije in zato za njeno postavitev ne bodo potrebna zemeljska ali gradbena dela, pa tudi električna napeljava ne bo nujna. Polnilnica bo mobilna, postavili jo bodo lahko na klasičnih bencinskih črpalkah, avtocestnih počivališčih, parkiriščih nakupovalnih centrov in na drugih primernih krajih. Ko se bodo baterije v njih izpraznile, jih bodo lahko odpeljali na polnjenje, če bo električna napeljava na voljo, pa jih bodo lahko znova napolnili kar na mestu, kjer bodo postavljene.Njihova hitrost bo primerljiva s hitrostjo superhitrih polnilnic, ki jih samo za svoje avtomobile postavlja Tesla – v približno petnajstih minutah bo elektroavtomobil v svoje baterije dobil dovolj elektrike za približno dvesto kilometrov vožnje.S postavljanjem novih polnilnic naj bi po Nemčiji začeli v že nekaj mesecih, v treh do štirih letih pa naj bi postavili še enkrat toliko postaj, kot jih je v Nemčiji zdaj, torej okrog 24.000. E.on bo v drugi polovici letošnjega leta na šestih avtocestnih postajališčih postavil prve testne polnilnice, ki so jih poimenovali »E.on Drive Booster«.