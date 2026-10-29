VW z milijardno izgubo in novimi rezi

Volkswagen je v zadnjih dneh razkril številke, ki ne zadevajo le delničarjev in zaposlenih, temveč širše nemško in evropsko gospodarstvo, saj je koncern v tretjem četrtletju ustvaril skoraj šest milijard evrov izgube. Čeprav je del udarca posledica enkratnega odpisa vrednosti Porscheja, poslovanje na Kitajskem prvič ni več varnostna mreža, temveč dodatno breme, kar potrjuje skoraj 40-odstotni padec prodaje na največjem svetovnem avtomobilskem trgu. Postavlja se vprašanje, ali lahko zapiranje tovarn, večja avtomatizacija in nove naložbe v ZDA res še pravočasno ustavijo zdrs evropskega avtomobilskega velikana.