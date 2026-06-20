Vzeli so nam glas in nam dali mikrofon

»Ko se združijo čas, kraj in sprememba, najdemo prostor. V prostor pridemo, ko rešimo stvari. Prostor je mir uma in razumevanje. Prostor je poznavanje sebe. Prostor je rešitev.« Bil je filozof. Bil je glasbenik. Bil je lep. Bil je velik. Črn in bel, tih in glasen. Afričan in državljan sveta. Bil je človek, ki je našel Prostor … in je ponujal rešitev.

Abdullah Ibrahim, južnoafriški glasbenik, je preminil prejšnji ponedeljek v bavarskem mestu Prien am Chiemsee, kjer je živel zadnja leta. Imel je 91 let. Njegov odhod je bil zame dogodek tedna. Morda še veliko več od tega. Kot to ljudje običajno počnemo, sem ga pospremila s poslušanjem njegove glasbe in razmišljanjem o filozofiji njegove gracilnosti, politiki njegove brezčasnosti, človekoljubnosti njegovega Prostora, ki ga je našel v glasbi, veri in ljubezni.