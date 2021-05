Vzgoja duha mladih Francozov

Kultura je ključna vzgoja duha, brez nje je človek osiromašen za prenekateri ključ do sreče. Po novem ima vsak 18-letni Francoz in Francozinja pravico do 300 evrov, ki jih sme porabiti za kulturo (za knjige, vstopnice, naročnino na Canal+ ...). Na pametni telefon si mora le naložiti posebno aplikacijo, potem pa se »predstava« lahko začne; in traja 24 mesecev.



Ideja se je že predvolilno utrnila predsedniku Emmanuelu Macronu, pred časom so jo poskusno uvedli v štirinajstih departmajih, zdaj pa lahko do kartice za kulturo dostopa približno 800.000 mladih z vseh koncev države.



Čeprav je zamisel hvalevredna, kritik ne manjka, predvsem je bilo veliko pomislekov, kako zagotoviti denar; sploh ker so prvotno napovedali, da bo znesek višji, 500 evrov. Po pisanju Le Pointa je tudi ministrica za kulturo Roselyne Bachelot pred časom priznala, da je pomanjkljivosti kar nekaj: dosedanji testni uporabniki so v povprečju izkoristili le 137 evrov in v veliki meri menda kupovali tisto, od knjig do videoigric in vstopnic, kar je mogoče preprodati.



A pozitivnih učinkov je precej več, so zadovoljni v Elizejski palači, kajti med 150.000 osemnajstletniki in osemnajstletnicami iz 14 departmajev jih je kar 73 odstotkov odkrilo nove kulturne aktivnosti, 32 odstotkov jih je prvič v življenju obiskalo muzej, med vsemi kulturnimi proizvodi pa imajo, kot se je pokazalo, najraje knjige. Ni nepomembno, da med številnimi partnerji, ki so vključeni v nacionalni projekt, ni Netflixa in

Amazona.

Povsod podobne težave

Podobno kot v drugih družbah je tudi v Franciji pandemija novega koronavirusa močno prizadela prav kulturo. Med popolnim zaprtjem so bili muzeji in galerije zaprti, gledališke in še druge dvorane izpraznjene. Zdaj ko se družba zlagoma spet odpira, je optimizma precej, tudi dolgoročnega, saj je cepljenih čedalje več ljudi. Ministrica Roselyne Bachelot je bila v nedavnem intervjuju za radio France Inter prav tako zadovoljna, češ, možno bo po eni strani nuditi zdravstveno zaščito in po drugi zagotavljati kulturno življenje. Pot do njega so potrdila o cepljenju, pa tudi tista o preboleli bolezni ali opravljenem testu z negativnim izidom.



Pristojna za kulturo v državi, prepoznavni po bogati literaturi, filmu, likovni umetnosti ter še vsem drugem lepem, je bila doslej deležna nemalo kritik, podobno kot letijo očitki na predsednika Macrona. Marca, denimo, so obupani kulturniki protestirali na ulicah različnih mest, med drugim z očitki, da je kultura v vladi preveč spregledana in preslišana, nekateri so celo zasedli pariško gledališče Odéon. Čez tri dni jih je pozitivno presenetil obisk ministrice, ki se je prišla odprto pogovorit z njimi.



Zdaj daje politika novo možnost mladim, da se intimno pogovorijo s seboj: kaj jim pomeni kultura.​

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: