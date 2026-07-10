Vzhodna Azija se pripravlja na tajfun Bavi, na Filipinih že smrtne žrtve plazov

Na filipinskem otoku Mindanao je danes v dveh zemeljskih plazovih umrlo 15 ljudi, šest jih še pogrešajo, so sporočile filipinske oblasti. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi.

Največji tajfun v zadnjih desetletjih bo dosegel tudi Tajvan, oddaljene jugozahodne japonske otoke, v noči s sobote na nedeljo pa še jugovzhodno Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tajvan in Kitajska se na močne padavine, poplave in vetrove pripravljata s številnimi varnostnimi ukrepi. Na Tajvanu so evakuirali več kot dva tisoč ljudi ter zaprli številne šole in pisarne. Po napovedih naj bi bilo najbolj prizadeto pristaniško mesto Keelung, poroča AFP.

Satelitski posnetek tajfuna Bavi nad Filipinskim morjem. FOTO: Nasa/Reuters

Supertajfun je v ponedeljek z močnim dežjem in vetrom prizadel Guam in Severne Mariane. Največji tajfun v zadnjih več kot 30 letih se je nato na svoji poti čez zahodni Pacifik oslabil in bil razvrščen v tajfun.