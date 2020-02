FOTO:Vzorčna demokracija iz Iowe na preizkušnji

Des Moines, Iowa – »O moj bog!« je v ponedeljek zaklical predsedujoči volilnega zborovanja v središču prestolnice Iowe. Ob 19. uri je parajoče zažvižgal, da bi v atriju zastekljenega nebotičnika zbrani volivci tako kot v drugih 1677 volilnih okrajih začeli­ izbirati demokratskega predsedniškega kandidata trimilijonske države. Toda na stotine ljudi na zborovanju 55. okraja se ni umirilo in predsedujoči je v mikrofon retorično vprašal: »Narediti moram red, toda kako?«Najprej je bilo treba prešteti privržence vsakega kandidata, in ko so po prvi razglasitvi najboljših treh privržencem poražencev dovolili novo ...