Vzpon stranke s sporno preteklostjo

Pogajanja bodo težka

Razplet sobotnih parlamentarnih volitev na Irskem je mogoče interpretirati kot najbolj nazoren dokaz fragmentacije političnega sistema, v katerem sta tradicionalni stranki Fine Gael in Fianna Fáil izgubili dominantno vlogo.Če je bila še pred nekaj leti zgodovina največja ovira za vzpon republikanske stranke Sinn Féin, je tej na tokratnih parlamentarnih volitvah, na katerih je dosegla najboljši rezultat doslej, uspel preboj v ospredje. Po rezultatih vzporednega glasovanja in delnih neuradnih izidih se je povsem približala tekmicama z (desne) sredine političnega spektra.Medtem ko nekdanje politično krilo Irske republikanske armade (Ira) na Severnem Irskem od sklenitve velikonočnega sporazuma sodeluje v regionalnih vladah in si deli oblast z britanskimi unionisti, na jugu irskega otoka še vedno velja za eksotiko – protestno stranko, ki si je v zadnjih letih izboljšala položaj z zagovarjanjem progresivnih politik pri vrsti vprašanj ter se tako postavila po robu prevladujočemu sredinskemu konsenzu.Njen volilni izplen je potrdil tisto, kar so pred odprtjem volišč napovedale ankete: Sinn Féin je tako popravila svoj ugled, da je zanjo glasovalo znatno število progresivnih volivcev, med katerimi je veliko mladih, ki so se rodili po koncu severnoirskega konflikta. Njihovi pogledi in volilne preference niso neposredno obremenjeni s težo preteklosti. Želijo si predvsem spremembe – zlasti na področju stanovanjske politike in zdravstva, ki sta se pokazali za najpomembnejši vprašanji tokratnih volitev. Mnogi so presodili, da lahko te spremembe pridejo samo od zunaj oziroma zunaj etabliranih političnih krogov.Kot kaže, je Irska konec tedna doživela tisto, kar so v zadnjih desetih letih po izbruhu svetovne finančne in gospodarske krize dale skozi številne evropske države. Vzpon Sinn Féin je mogoče primerjati z vzponom gibanj, ki gradijo podporo na nasprotovanju vladajočemu establišmentu.Fine Gael pod vodstvom premierain njena sestra dvojčica Fianna Fáil sta osmoljenki tokratnih volitev, toda to ne pomeni, da ena od njiju na koncu ne bo sestavila vlade – morda tudi s podporo nove velike sile na irskem političnem parketu, četudi sta obe pred volitvami vnaprej zavrnili možnost sodelovanja s Sinn Féin. Pred državo je najverjetneje več tednov oziroma mesecev koalicijskih pogajanj in preigravanj.