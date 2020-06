Vzporedne preteklosti

Ameriški znanstveniki domnevajo, da so odkrili vzporedno vesolje, v katerem delujejo zakoni fizike v nasprotni smeri od naše. Vsaj profesorz univerze Havaji tako razume valove, ki jih je kilometre nad Antarktiko prestregla antena ameriške Nase. Suh leden zrak omogoča lažje prisluškovanje vesolju kot kjer koli drugje na našem planetu in ameriški astrofizik v tamkajšnjih zvokih vesolja pričakuje uresničenje znanstvenofantastične ideje o vračanju v preteklost.Ne glede na to, kaj bodo še pokazali tauonski nevtrini in drugi delci, z nemiri po smrti temnopoltega Američana v primežu belopoltega policista se ZDA vračajo v pretek­lost tudi brez pogledovanja proti oblakom in čez. Med izpraševanjem spornega dogajanja v zgodovini padajo spomeniki in rastejo dileme: znova se razsoja, kaj je bilo prav in kaj narobe, med novim iskanjem odgovorov na stara vprašanja tudi ta doživljajo metamorfoze. V zraku je čutiti hrepenenje po revolucijah in strah pred novo državljansko vojno, čeprav si večina najbrž želi le enakopravnosti.Mnogi Američani soglašajo, da si generali sužnjelastniške konfederacije ameriških držav, ki je padla po krvavi državljanski vojni devetnajstega stoletja, ne zaslužijo na trge njihovih mest. Po drugi svetovni vojni je tudi Zahodna Nemčija dokazala, da družbe včasih potrebujejo odločno očiščenje starega, da lahko zaživijo na novo, pa je treba res podreti vse spomenike ? Nekateri protestniki obračunavajo tudi z osebnostmi iz preteklosti, ki niso opredelile le ameriških sanj, ampak sanje vsega človeštva. Kaj drugega bi lahko bila zamiselino svobodnem iskanju sreče?Se moramo najprej vrniti v preteklost, da bomo sploh lahko prepoznali obrise prihodnosti? Astrofizik Gorham govori o nemogočih dogodkih, ki jih nakazuje vesolje, mi pa čakamo, da bo nemogoče postalo mogoče na tem svetu. Čeprav včasih živimo v vzporednih vesoljih.