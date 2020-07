FOTO:Vzporedne volitve na Hrvaškem kažejo na prepričljivo zmago HDZ

Preberite še: Volilni boj do zadnjega glasu

Levičarsko-zeleno presenečenje

FOTO: Denis Lovrovic/AFP

FOTO: Damir Sencar/AFP

Izidi vzporednih volitev, ki jih je objavila Hrvaška televizija, kažejo na prepričljivo relativno zmago desnosredinske HDZ, ki bo imela v 151-članskem hrvaškem parlamentu 61 poslancev oziroma 17 več kot levosredinska koalicija Restart.Sledita Domovinsko gibanjes 16 poslanci ter Most neodvisnih list in Zmoremo s po osmimi poslanci.Vzporedne volitve, ki so jih objavile tri televizije z nacionalno koncesijo, so precej različne od izidov predvolilnih raziskav, ki so večinoma kazale, da bo koalicija Restart na čelu s SDP imela rahlo prednost pred HDZ.Poleg prepričljive zmage HDZ in slabih izidov koalicije Restart vzporedne volitve napovedujejo tudi morebitno največje presenečenje današnjih parlamentarnih volitev. Gre za osem mandatov levičarsko-zelene platforme Zmoremo!, ki je prvič sodelovala na parlamentarnih volitvah. Vzporedne volitve tudi kažejo, da je Most osvojil osem poslanskih mandatov. Sredinska koalicija Stranka z imenom in priimkom, Pametno in Fokus naj bi imela tri poslance.Gre za porazdelitev 140 poslanskih mandatov, ki jih volijo v desetih volilnih enotah na Hrvaškem. Še tri poslance prispeva hrvaška diaspora v posebni volilni enoti, prav tako v svoji volilni enoti pa bodo osem poslancev izvolili v volilni enoti za narodne manjšine.Na volitvah je sicer imelo pravico glasovanja nekaj več kot 3,8 milijona volilnih upravičencev. Volišča so se odprla zjutraj ob 7. uri, volitve pa so potekale v znamenju epidemije novega koronavirusa, ki se na Hrvaškem znova hitreje širi.Zaradi nevarnosti okužbe so na voliščih veljali ustrezni epidemiološki ukrepi. Obvezno je bilo razkuževanje rok, nošenje maske je bilo le priporočeno, prav tako jo je bilo potrebno ob preverjanju identitete sneti. Volivce so tudi pozvali, naj s seboj prinesejo svoje kemične svinčnike, s katerimi bodo izpolnili glasovnice.