FOTO:Vzporednice z vojno, a zdaj gre za boj z nevidnim sovražnikom

Enourna vožnja po cestah dalmatinskega otoka Hvar obuja spomin na čase med vojno na Hrvaškem in takoj po njej. Predstava, da bo v mestu Hvar kaj bolj živahno kot drugod po istoimenskem otoku, se je takoj izkazala za zgrešeno. Kako v času virusa živi in kako bo preživelo mesto, smo se pogovarjali z županom in dolgoletnim lastnikom turistične agencije Rikardom Novakom.Parkirnega prostora tik ob starem mestnem jedru Hvara ni bilo težko dobiti. Senčne prostore so sicer zasedli bolj zgodnji prišleki, velika večina registrskih tablic pa je bila domačih, sem in tja kakšna češka in slovenska, drugače pa samo Split in Dubrovnik.Z ...