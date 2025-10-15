Vzpostavitev obrambe pred brezpilotniki bo zahtevala čas

V nadaljevanju preberite:

Vse od ruskega napada na Ukrajino je tudi Evropska unija tarča ruske hibridne vojne. Poleg vohunjenja, kibernetskih napadov na infrastrukturo ter poskusov vlivanja na volitve, so v zdanjih tednih vse pogostejši tudi incidenti z ruskimi droni. Poslanka nemške koalicijske SPD Marja-Liisa Völlers, ki je vodila nemško delegacijo na zasedanju Nato v Ljubljano, opozarja, da bo vzpostavljanje učinkovite obrambe pred droni terjalo čas. Ne samo zato, ker za to potrebujemo nove zmogljivosti, ampak tudi zaradi postavljanja pravnega okvirja in interoperabilnosti sistemov.