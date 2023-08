Wagner v Belorusiji registriran kot podjetje z izobraževalnimi dejavnostmi

Ruska najemniška vojaška skupina Wagner je od začetka avgusta v Belorusiji registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, izvajala pa naj bi izobraževalne dejavnosti, poročajo tuji mediji. Številni pripadniki skupine Wagner so v Belorusijo odšli po spodletelem poskusu upora proti ruskemu vojaškemu vrhu konec junija.

Po podatkih enotnega državnega registra podjetij in samostojnih podjetnikov Belorusije se je skupina Wagner registrirala kot »družba za izobraževalne dejavnosti« v vasi Celj v okrožju Asipoviči, kjer se nahaja tudi njihovo novo oporišče.

Pripadniki skupine so se lahko v Belorusijo preselili v okviru dogovora, doseženega ob posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, s katerim je bil končan njihov poskus upora konec junija.

Takrat so Wagnerjevci na čelu z vodjo Jevgenijem Prigožinom skušali prodreti do Moskve, njihov upor pa naj bi bil usmerjen proti ruskemu vojaškemu vrhu, ki ga je Prigožin večkrat obtožil nesposobnosti pri vodenju vojne v Ukrajini, v kateri so se bojevali na strani Rusije.

Od konca upora pripadniki skupine Wagner prihajajo v Belorusijo, natančneje v svoje novo oporišče, ki se nahaja nekaj manj kot sto kilometrov jugovzhodno od prestolnice Minsk. Tam naj bi usposabljali beloruske vojake.

Tuji mediji poročajo še, da je bilo prejšnji mesec na istem naslovu registrirano tudi nepremičninsko podjetje Concord Management and Consulting. To naj bi bilo v stoodstotni lasti istoimenskega ruskega podjetja, katerega generalni direktor je Prigožin.