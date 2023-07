Wagnerjevci ne bodo kar izginili s črne celine

V nadaljevanju preberite:

Upor pripadnikov Wagnerjeve skupine, ki je zatresel Rusijo in režim Vladimirja Putina, bi lahko imel znatne posledice tudi za rusko zunanjo politiko. Zloglasna zasebna vojska pod vodstvom Jev­genija Prigožina je bila v zadnjih letih eden od glavnih vzvodov za širjenje ruskega vpliva v državah globalnega juga. Njena razgradnja bi pustila praznino predvsem v nekaterih delih Afrike, kjer ruska organizacija ni le vojaška, ampak tudi politična in gospodarska sila. Nenaden zaton Wagnerjeve skupine po mnenju analitikov in opazovalcev tudi zato ni zelo verjeten.