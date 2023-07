Wagnerjevci poskrbeli za premik poljske vojske

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so beloruske oblasti skupaj z ruskim zasebnim varnostnim podjetjem Wagner najavile, da bodo v bližini meje s Poljsko kmalu izvedle vojaške vaje, se je poljski nacionalni varnostni svet odločil, da na del svoje vzhodne meje z Belorusijo z zahoda države premakne najmanj tisoč vojakov, že prej pa je bilo na belorusko mejo poslanih dodatnih 500 policistov. Prisotnost ruskih plačancev v bližini svoje meje Poljska razume kot grožnjo nacionalni varnosti.

V zadnjih tednu je v Belorusijo prispelo okoli dva tisoč pripadnikov Wagnerja, na poti iz oporišč na okupiranih območjih v Ukrajini in iz Rusije pa naj bi jih bilo še nekaj tisoč. Plačanci, ki so bili pred slabim mesecem dni vpleteni v spopad za prevlado v ruskem varnostnem aparatu, so se v Belorusijo preselili v skladu z nenavadnim dogovorom, ki ga je z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in lastnikom organizacije plačanih morilcev Jevgenijem Prigožinom »izposloval« beloruski avtokrat Aleksander Lukašenko.