Na letnem zasedanju IMF in Svetovne banke tudi Slovenija

V Washingtonu se bo na letnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke zbrala skupina finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank iz držav članic, vključno s slovenskimi predstavniki, ministrom Klemnom Boštjančičem in namestnikom guvernerja Primožem Dolencem, poroča STA.

Poleg rednega zasedanja bosta potekali tudi srečanji skupin G20 in G7 ter civilne družbe in drugih organizacij. Osrednja dogodka bosta zasedanje skupnega razvojnega odbora banke in sklada v četrtek ter petkovo zasedanje Mednarodnega denarnega in finančnega odbora IMF (IMFC).

Slovenska delegacija bo predstavila makroekonomski položaj Slovenije, stanje finančnega sistema ter fiskalno in gospodarsko politiko države. Minister Boštjančič in namestnik guvernerja Dolenc bosta imela več dvostranskih pogovorov s predstavniki IMF in Svetovne banke o prihodnjem sodelovanju Slovenije z obema institucijama.

Dolenc bo sodeloval na zasedanju IMFC, kjer bo Slovenija zagovarjala stališče, da je multilateralni sistem najprimernejši za globalno upravljanje, IMF pa ostaja ključni steber globalne finančne varnosti.

Finančni minister bo na zasedanju skupnega razvojnega odbora potrdil zavezo Slovenije usmeritvam Svetovne banke, ki so usklajene z razvojnimi cilji ZN do leta 2030. To vključuje pomoč manj razvitim državam, spodbujanje podjetništva in izboljšanje dostopa do financiranja.

Minister Boštjančič bo na zasedanju skupnega razvojnega odbora potrdil zavezo Slovenije usmeritvam Svetovne banke. FOTO: Blaž Samec

Pri tem se pričakuje, da bodo na zasedanju izpostavljene skrbi glede vpliva ameriške politike na svetovno gospodarstvo, predvsem zaradi carin in pomanjkljivega financiranja mednarodnih dogovorov, kar po mnenju strokovnjakov škodi globalnemu razvoju.

Gospodarstvo in delovna mesta v središču pozornosti

Svetovna banka bo pozornost verjetno usmerila v ustvarjanje delovnih mest, predsednik Ajay Banga pa bo sodeloval pri več dogodkih, katerih cilj je povečanje udeležbe na trgu dela v državah, ki se soočajo s hitro rastjo prebivalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovna banka bo pozornost verjetno usmerila v ustvarjanje delovnih mest, predsednik Ajay Banga pa bo sodeloval v več dogodkih, katerih cilj je povečanje udeležbe na trgu dela. FOTO: Yves Herman/Reuters

IMF bo predstavil svoja redna poročila o zdravju svetovnega gospodarstva, fiskalni politiki in globalni finančni stabilnosti. Letni sestanki bodo vključevali tudi okroglo mizo o Ukrajini, ki že več kot tri leta od začetka ruske invazije trpi zaradi vsakodnevnih napadov z droni in raketami.

Trgovinske napetosti še vedno prisotne

Tudi pred izbruhom najnovejšega trgovinskega spora so Trumpove carinske politike že povzročile zvišanje uvoznih dajatev v ZDA na najvišjo raven v desetletjih, kar je ohladilo gospodarsko rast in povišalo cene.

Vendar pa je izvršna direktorica IMF Kristalina Georgieva prejšnji teden poudarila, da »vse kaže, da je svetovno gospodarstvo na splošno preneslo številne šoke«. »Svetu je doslej uspelo preprečiti, da bi se zapletel v trgovinsko vojno z maščevanjem,« je še dodala.

Bela hiša vztraja, da bo dolgoročni učinek carin pozitiven za ZDA, saj njihov vpliv na gospodarstvo doslej ni bil bistven.