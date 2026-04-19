Washington napoveduje pregon ladij, ki pomagajo Iranu

Ameriška vojska se pripravlja na vkrcanje ladij, ki so namenjene v Iran, je časopis Wall Street Journal navedel neimenovane vladne uradnike. Plovila, ki pomagajo Teheranu, bodo zasledovali tudi v mednarodnih vodah. Republikanski predsednik Donald Trump želi tako odgovoriti na več sobotnih napadov iranskih ladij na komercialne ladje.

Trump je pred tem slavil odprtje Hormuške ožine za ves promet in domnevni dogovor o končanju vseh iranskih jedrskih programov. Visoko oplemeniteni uran naj bi predali ZDA. Nekateri ameriški opazovalci zdaj domnevajo razkol med zmernejšimi političnimi voditelji islamske republike in vojaškimi trdorokci. Iranski zunanji minister Abas Aragči je še v petek sporočal, da je Hormuška ožina v celoti odprta, v soboto so vojaki Islamske revolucionarne garde streljali na komercialne ladje.