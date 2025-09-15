Washington obrnil hrbet Prištini, v Beogradu navdušeni

V nadaljevanju preberite:

Kosovo je minuli konec tedna pretreslo sporočilo ameriškega veleposlaništva v Prištini, da so Združene države Amerike za nedoločen čas prekinile strateški dialog s Kosovom. V tej državi, ki sodi med najzvestejše ameriške zaveznice na Zahodnem Balkanu, to odločitev vidijo kot napako in so nad njo ogorčeni. Nasprotno pa v Beogradu ne skrivajo zadovoljstva, toliko bolj, ker so dobili napoved, da bodo do konca leta začeli strateški dialog z ZDA.

»Združene države so za nedoločen čas prekinile načrtovani strateški dialog s Kosovom, ker so zaskrbljene zaradi dejanj začasne vlade, ki so povečala napetosti in nestabilnost ter omejila sposobnost Združenih držav, da bi s Kosovom produktivno sodelovale pri skupnih prednostnih nalogah,« piše v uvodu sporočila, ki ga je v petek objavilo ameriško veleposlaništvo v Prištini.