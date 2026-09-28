Washington udarja po ICC, Bruselj ostaja pri besedah

»Roke stran od mednarodnega kazenskega sodišča ICC in vseh drugih institucij, ki ščitijo mednarodni pravni red,« je na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov dejal nizozemski premier Rob Jetten. Washington še krepi pritisk na ICC, saj se pričakujejo nove sankcije.

V Bruslju so od sprejetja prvih ameriških sankcij v besedah poudarjali zavezanost ICC, a za konkretne ukrepe za njegovo zaščito se niso odločili. K ukrepanju je po sprejetju sankcij proti Beti Hohler evropsko komisijo pozivala tudi vlada Roberta Goloba. Po novem je v Ljubljani vneme manj.