Washington vložil obtožnico proti Maduru in zanj razpisale tiralico

Zvezna tožilca v Miamiju in New Yorku sta vložila obtožnico proti venezuelskemu predsednikuje danes sporočilo pravosodno ministrstvo ZDA. State Department je hkrati za Madurom razpisal tiralico z nagrado za informacije, ki bodo privedle do njegove aretacije, v višini 15 milijonov dolarjev.Obtožnica se nanaša tudi na najožji krog Madurovih sodelavcev in je plod dolgoletne preiskave zveznih tožilcev Floride, New Yorka in Washingtona.Maduro in njegovi najožji sodelavci so obtoženi preobrazbe Venezuele v kriminalno združbo v službi trgovcev z mamili in terorističnih skupin. Obtožnica omenja tudi pranje denarja.Ameriški pravosodni ministerje ob tem sporočil, da Maduro in njegovi sodelujejo v kriminalni zaroti s kolumbijskimi Revolucionarnimi oboroženimi silami (Farc) z namenom, da ZDA preplavijo s kokainom. Maduro naj bi Farcu dopustil, da iz Venezuele varno tovori kokain do Srednje Amerike in nato naprej v ZDA.V ZDA naj bi na tak način v zadnjih 20 letih prispelo 250 kubičnih ton kokaina. ZDA skupaj s številnimi državami sveta, med njimi je Slovenija, Madura več ne priznavajo kot legitimnega predsednika države, ampak priznavajo začasnega predsednika