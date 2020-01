Washington zanika umik ameriške vojske iz Iraka

AFP Mark Esper. FOTO: Alex Edelman/AFP

V Iraku je sicer nekaj več kot 5000 ameriških vojakov, ki delujejo v okviru združenih sil, ustanovljenih leta 2014 za boj proti skrajni skupini Islamska država. FOTO: Reuters

Po pismu ameriškega generala, ki je v ponedeljek zaokrožilo v medijih in naj bi nakazovalo umik ameriške vojske iz Iraka , so v Washingtonu to zanikali. Pentagon sicer že včeraj te informacije ni potrdil. Obrambni ministerje zatrdil, da tovrstna odločitev ni bila sprejeta, načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, generalpa je pojasnil, da je šlo za napako.Pismo naj bi poslal vodja ameriških sil v Iraku, generalV njem piše o načrtovanem premeščanju ameriških sil v skladu z odločitvijo iraškega parlamenta. Navaja tudi zagotovila, da bo »premik iz Iraka potekal na varen in učinkovit način«, ter namen preprečitve vtisa, da ZDA v zeleno cono v Bagdadu pošiljajo dodatne vojake.A kot je novinarjem v Washingtonu dejal Esper, ni bila sprejeta nikakršna odločitev o odhodu iz Iraka. »Ne vem, kaj je to pismo. Poskušamo ugotoviti, od kod je prišlo, kaj je. A odločitve o odhodu iz Iraka ni bilo. Pika,« je zatrdil po poročanju britanskega BBC.Pred novinarje je nato stopil še Milley, ki je pojasnil, da je pri pismu šlo za napako. Šlo naj bi za osnutek s slabo izbiro besed, ki ni bil podpisan in ne bi smel priti v javnost. Med več ljudmi, vključno s predstavniki iraške vojske, je zaokrožilo zgolj z namenom usklajevanja glede letalskih premikov in drugega, je dejal. Tudi on je ponovil, da ameriške sile ne zapuščajo Iraka.Po navedbah virov naj bi bil dejanski namen pisma obvestilo Iračanom, da ZDA umikajo svoje vojake iz zelene cone v prestolnici, kjer med drugim leži ameriško veleposlaništvo, in jih razporejajo drugam.Pismo je poskrbelo za precejšnjo zmedo sredi že tako zaostrenih razmer po smrti poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde, generala ki so ga ZDA v petek ubile v letalskem napadu . Iran je zagrozil s hudim maščevanjem.V Iraku je sicer nekaj več kot 5000 ameriških vojakov, ki delujejo v okviru združenih sil, ustanovljenih leta 2014 za boj proti skrajni skupini Islamska država. V silah sodeluje nekaj več kot deset držav, številne druge nudijo nebojno podporo. Sile se v pretežni meri osredotočajo na urjenje in opremljanje iraških sil.V misiji zveze Nato v Erbilu na severu Iraka sodeluje tudi šest slovenskih vojakov, ki delujejo v kontingentu pod vodstvom Nemčije.Iraški poslanci so v nedeljo sprejeli nezavezujočo resolucijo, ki po smrti Solejmanija poziva tuje enote, naj zapustijo državo. Tuje sile naj tudi ne bi več smele uporabljati iraškega zračnega prostora.