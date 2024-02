Washingtonski ključ za bližnjevzhodne vojne

V nadaljevanju preberite:

Ameriška diplomacija si prizadeva za ponoven premor v vojni­ med Izraelom in palestinskim Hamasom, saj bi tako znova omogočili človekoljubno pomoč Gazi in osvoboditev preostalih izraelskih talcev. Predsednik Joe Biden je v Beli hiši gostil jordanskega kralja Abdulaha, ameriški, izraelski, katarski in egiptovski predstavniki pa poskušajo najti rešitev v Kairu.