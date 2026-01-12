Wawrinka zlomil lopar, Mulec reže skozi sipine (FOTO)

Galerija

Švicarski tenisač Stan Wawrinka je v frustraciji zlomil lopar po izgubljeni točki proti Argentincu Sebastianu Baezu na teniškem turnirju United Cup v Perthu. Wawrinka je prejel posebno povabilo organizatorja na Odprto prvenstvo Avstralije, saj začenja zadnjo sezono kariere, kajti Avstralec Nick Kyrgios ne bo nastopil. Trikratni prvak grand slamov je decembra sporočil, da bo 2026 zadnja sezona njegove kariere. 40-letni nekdanji tretji igralec sveta je v Melbourne Parku osvojil prvega od svojih treh velikih naslovov. Wawrinka je trenutno na 156. mestu na svetovni lestvici in je zadnjega od svojih 16 naslovov osvojil v Ženevi leta 2017. FOTO: Antony Dickson/Afp