WHO: Delo za zajezitev hantavirusa še ni končano

Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je po koncu evakuacije potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, danes dejal, da delo za zajezitev virusa še ni končano. Pri tem je države pozval, naj upoštevajo ukrepe WHO glede hantavirusa.

»Ni znakov, da bi bili priča začetku večjega izbruha,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal na skupni novinarski konferenci v Madridu s španskim premierom Pedrom Sanchezom. »Seveda pa se lahko razmere spremenijo. Glede na dolgo inkubacijsko dobo virusa je možno, da bomo v prihodnjih tednih opazili več primerov,« je dodal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na ladji Hondius, ki je pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom, sta po izbruhu virusa dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Po prihodu na španske Kanarske otoke so vse potnike evakuirali v matične države, križarka pa je začela pot proti Nizozemski.

V nedeljo in ponedeljek so z nizozemske ladje evakuirali več kot 120 potnikov. Njihove matične države so za evakuirane osebe, ki so se vrnili z repatriacijskimi leti, sprejele različne zdravstvene ukrepe. Ghebreyesus je zato prizadete države pozval, naj upoštevajo nasvete organizacije glede hantavirusa.

WHO je pred tem priporočila 42-dnevno karanteno in stalno spremljanje stikov z visoko stopnjo tveganja. Toda vršilec dolžnosti direktorja ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je že napovedal, da ameriški potniki, ki so se vrnili v ZDA, ne bodo nujno odšli v karanteno.

Poleg evakuacije je sicer ladja Hondius predstavljala tudi diplomatske izzive. Zelenortski otoki so sprva zavrnili sprejem ladje, ki je zato ostala zasidrana ob obali prestolnice Praia, tri osebe pa so evakuirali v Evropo.

Nato je Španija v nedeljo in ponedeljek dovolila, da se ladja zasidra v bližini pristanišča Granadilla na otoku Tenerife, kjer so lahko dokončno evakuirali potnike, čeprav so regionalne oblasti na španskem atlantskem otočju temu nasprotovale.

Španski premier Sanchez je danes branil politiko svoje vlade in sporočil, da »svet ne potrebuje več sebičnosti ali več strahu, temveč potrebuje države, ki kažejo solidarnost in želijo stopiti korak naprej«.