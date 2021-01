WHO kritičen do mehanizma EU za nadzor nad izvozom cepiv

Cepivo prejeli, ko je bilo epidemije konec

V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so zaskrbljeni zaradi mehanizma Evropske unije za preglednost pri izvozu cepiv, ki omogoča tudi prepoved izvoza. Poudarili so, da ta ukrep trenutno ne pomaga pri soočanju s pandemijo covida-19.»To je zelo skrb zbujajoč trend,« je glede mehanizma EU po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala, ki je pri WHO pristojna za dostop do zdravil. Cepiva proti covidu-19 je treba po njenih besedah pravično razdeliti med vse države, saj jih potrebujejo vsi ljudje.Poudarila je še, da je treba zagotoviti tudi prost pretok sestavin in materialov za cepiva, saj proizvodnja poteka v več državah.Generalni direktor WHOse sicer ni neposredno odzval na mehanizem EU. Je pa opozoril, da se je treba učiti na podlagi izkušenj s spopadanjem s hivom oziroma aidsom in pandemijo prašičje gripe leta 2009.Zdravila za aids so v države v razvoju prispela skoraj desetletje po tistem, ko so jih prejeli bolniki v razvitih državah. Cepiva proti prašičji gripi pa so države v razvoju prejele šele, ko je bilo epidemije že konec, je povedal Tedros. »Želimo to zdaj ponoviti? Mislim, da ne,« je dejal.Poudaril je, da morajo bogate države zdaj cepiti zdravstveno osebje in starejše ljudi, drugih pa še ne. Države je pozval, naj potem ko cepijo glavne prednostne skupine, cepiva dajo revnejšim državam, ki morajo prav tako cepiti zdravstvene delavce in starejše. Ljudi v bogatih državah je pozval, naj se zavzemajo za to, da bi njihove države delile odmerke cepiva z revnejšimi.Evropska unija je mehanizem za zagotavljanje preglednosti pri izvozu cepiv vzpostavila v odziv na težave z dobavo cepiv proti covidu-19. V komisiji trdijo, da je bistvo mehanizma zagotoviti preglednost, ne prepovedati izvoza, vendar pa bo v določenih primerih izvoz cepiv dejansko mogoče ustaviti.Pri pošiljkah za revne države oziroma v humanitarne namene izvoza ne bo mogoče prepovedati.