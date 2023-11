WHO opozarja na širjenje nalezljivih bolezni v Gazi

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

WHO opozarja na širjenje bolezni v Gazi

Območje Gaze se sooča s povečanim tveganjem širjenja bolezni zaradi izraelskih zračnih bombardiranj, ki so motile zdravstveni sistem, dostop do čiste vode in povzročile, da so se ljudje gnetli v zavetiščih, je v sredo opozorila Svetovna zdravstvena organizacija, poroča Guardian.

»Medtem ko število smrtnih žrtev in poškodb v Gazi zaradi okrepljenih napadov še naprej narašča, intenzivna prenaseljenost in porušeni zdravstveni, vodni in sanitarni sistemi predstavljajo dodatno nevarnost: hitro širjenje nalezljivih bolezni,« je dejal WHO. Pomanjkanje goriva v gosto naseljeni enklavi je povzročilo zaprtje obratov za razsoljevanje, kar pa je povečalo tveganje za širjenje bakterijskih okužb, denimo driske.

Od sredine oktobra je bilo po podatkih WHO prijavljenih več kot 33.551 primerov driske, večina pri otrocih, mlajših od pet let. Pomanjkanje goriva je tudi zmotilo zbiranje trdnih odpadkov, kar je po besedah ​​WHO ustvarilo »okolje, ugodno za hitro in široko razširjeno širjenje žuželk, glodavcev, ki lahko prenašajo in prenašajo bolezni.« Za zdravstvene ustanove je namreč v teh pogojih pravzaprav nemogoče vzdrževati osnovne ukrepe za preprečevanje okužb, to pa povečuje tveganje okužbe pri poškodbah, operaciji ali porodu.

6.30 Poročali so o močni eksploziji blizu bolnišnice Al Shifa v Gazi

Al Džazira poroča, da so zjutraj prihajala poročila o veliki eksploziji blizu bolnišnice Al Shifa v mestu Gaza. Po poročanju Reutersa je bilo videti ljudi, ki so bili pred bolnišnico, kako bežijo v zavetje po močnem udarcu. Že pred tem so vodje agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) dejali, da so razmere v tej največji bolnišnici v Gazi, »katastrofalne«, saj so sobe za nujno pomoč prepolne bolnih in ranjenih. Zdravniki so prisiljeni zagotoviti zdravljenje na bolnišničnih hodnikih, na tleh in na prostem, so rekli.

FOTO: Kena Betancur/AFP

6.00 Na humanitarni konferenci v Parizu o pomoči prebivalstvu v Gazi

Na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona bo v Parizu danes potekala mednarodna konferenca o humanitarni pomoči civilnemu prebivalstvu v Gazi, ki se je bodo udeležili številni voditelji ter predstavniki mednarodnih in nevladnih organizacij. Na konferenci bo sodeloval tudi slovenski premier Robert Golob. Glavni cilj konference je izboljšanje koordinacije mednarodne pomoči za Gazo ter zbiranje dodatnih humanitarnih sredstev za prizadeto prebivalstvo.

Na srečanju naj bi bilo po napovedih Pariza v ospredju zavzemanje za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in krepitev dostopa humanitarne pomoči do območja Gaze, ki je od napadov palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael v začetku oktobra pod izraelskim obleganjem. Humanitarne razmere v Gazi, kjer izraelska vojska že več kot mesec dni izvaja okrepljene napade in kopenske vojaške operacije, so kritične, na območju primanjkuje elektrike, goriva, vode in medicinskih pripomočkov.