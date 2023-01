WHO še ne bo odpravil izrednih razmer zaradi pandemije covida-19

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) še ne bo odpravila izrednih razmer, razglašenih zaradi pandemije covida-19, je danes sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in opozoril, da pandemije še ni konec. Odprava izrednih razmer sicer ne bi imela konkretnih posledic, saj vsaka država sama odloča o tem, kakšne ukrepe bo uveljavila.

Za ohranitev izrednih razmer so se v petek odločili zdravstveni strokovnjaki med zasedanjem odbora za izredne razmere WHO. Svoje ugotovitve so predali generalnemu direktorju organizacije, ki jih je nato tudi sprejel, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Odbor poudarja, da je pandemija zdaj v prehodni fazi, Tedros pa je opozoril, da še ni končana. »Ko vstopamo v četrto leto pandemije, smo zagotovo v veliko boljšem položaju kot pred letom dni, ko je bil val omikrona na vrhuncu in je WHO vsak teden poročal o več kot 70.000 smrtnih primerih,« je dejal.

Pri tem je znova opozoril, da je samo v zadnjih dveh mesecih po svetu za covidom-19 umrlo več kot 170.000 ljudi. »Zdravstveni organi pa zdaj manj pozorno spremljajo širjenje virusa, čeprav so zdravstvene ustanove marsikje še vedno preobremenjene,« je še dodal.

Poročilo IFRC: Svet ni pripravljen na naslednjo pandemijo

Svet tudi tri leta po izbruhu covida-19 še vedno ni pripravljen na morebitne prihodnje pandemije, je danes v poročilu o svetovnih nesrečah opozorila Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC). Izpostavila je pomen zaupanja javnosti v cepljenje ter države pozvala, naj okrepijo financiranje zdravstvenega sektorja.

IFRC je v svojem poročilu opozoril, da je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) od začetka pandemije za covidom-19 umrlo najmanj 6,8 milijona ljudi. »Pandemija bi morala biti alarm za mednarodno skupnost, da se nemudoma pripravi na naslednjo zdravstveno krizo,« je dejal generalni sekretar IFRC Jagan Chapagain.