WHO svari države pred hitrim rahljanjem ukrepov

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Šest kriterijev

V prihodnjih mesecih bo veliko držav po vsem svetu soočeno z vprašanjem, na kakšen način omiliti oziroma postopno ukiniti ukrepe, ki so jih uvedle v boju proti koronavirusu. Da bi jim vsaj nekoliko olajšala tranzicijo nazaj v normalnost, bo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) danes objavila smernice, za katere upa, da bodo državam pomagale pri sprejemanju ključnih odločitev.»Vsaka država mora oceniti svoj položaj in ob tem zaščiti vse svoje državljane, še posebno najšibkejše,« je na redni novinarski konferenci dan pred objavo strateških smernic poudaril generalni direktor WHO, rekoč, da se morajo odločitve o rahljanju ukrepov sprejemati na podlagi tistega, kar vemo o virusu in o tem, kako se ta obnaša.V nasprotnem primeru države tvegajo vnovičen porast okužb. »To pomeni, da se morajo ukrepi rahljati počasi in nadzorovano. Nikakor se ji ne sme ukiniti naenkrat,« je še povedal generalni direktor WHO.Katere kriterije torej morajo države po mnenju organizacije upoštevati, preden začnejo odpravljati trenutne omejitve Prvič, širjenje virusa mora biti spravljeno pod kontrolo. Drugič, zdravstveni sistem mora biti sposoben zaznati, testirati, preizkusiti, osamiti in zdraviti vsak primer okužbe ter vsak stik z okuženo osebo. Tretjič, v posebnih okoljih, kot so zdravstvene ustanove in domovi za ostarele, mora biti zmanjšana nevarnost širjenja okužb. Četrtič, na delovnih mestih, v šolah in drugih javnih krajih morajo veljati preventivni ukrepi. Petič, države morajo biti pripravljene na možnost uvoza novih primerov okužb iz tujine. In šestič, javnost mora biti izobražena, osveščena in opolnomočena za prilagajanje na »novo normalnost«.