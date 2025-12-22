Witkoff: Rusija ostaja v celoti zavezana doseganju miru v Ukrajini

Odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je v nedeljo po pogovorih z odposlancem ruskega predsednika Vladimirja Putina Kirilom Dmitrijevim na Floridi sporočil, da Rusija ostaja v celoti zavezana doseganju miru v Ukrajini.

Witkoff se je skupaj s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem na jugu Floride sestal s Putinovim posebnim odposlancem in vodjo ruskega državnega premoženjskega sklada Dmitrijevim. Po srečanju je na družbenih omrežjih objavil, da Rusija zelo ceni prizadevanja in podporo ZDA pri reševanju ukrajinskega konflikta in ponovni vzpostavitvi globalne varnosti.

Pri tem ni navedel, ali so v pogovorih dosegli kakršenkoli konkreten preboj. Witkoff in Kushner sta si sicer prizadevala za izpopolnitev načrta, ki bi končal vojno, pri čemer bi Ukrajina prejela varnostna jamstva, Rusija pa ozemeljske koncesije, poroča CNN.

Po Witkoffovih besedah so govorili predvsem o časovnih okvirih in zaporedju naslednjih korakov. »Mir ne sme biti le prenehanje sovražnosti, ampak tudi dostojna podlaga za stabilno prihodnost,« je dejal.

Za Moskvo so evropske in ukrajinske spremembe ameriškega predloga načrta nekonstruktivne. FOTO: Reuters

Ameriška ekipa je opravila tudi ločene pogovore z ukrajinsko delegacijo, ki je tako kot ruska pogovore označila za konstruktivne.

Vendar pa so za Moskvo evropske in ukrajinske spremembe ameriškega predloga načrta nekonstruktivne, je v nedeljo po navedbah CNN sporočil svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

»Mislim, da večina ponudb za nas ne bo delovala, ker bomo vztrajali pri načrtu, ki smo ga sprejeli na Aljaski in na drugih srečanjih z ameriškimi predstavniki,« je pojasnil.

Witkoff in ukrajinski sekretar za nacionalno varnost Rustem Umerov sta pred tem na omrežju X objavila, da so bili pogovori med ZDA in Ukrajino plodni ter konstruktivni.

»Ukrajina ostaja v celoti zavezana doseganju pravičnega in trajnega miru. Naša skupna prednostna naloga je ustaviti ubijanje, zagotoviti varnost in ustvariti pogoje za okrevanje, stabilnost in dolgoročno blaginjo Ukrajine,« sta sporočila.