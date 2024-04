World Central Kitchen se vrača v Gazo

Iz humanitarne organizacije World Central Kitchen (WCK) so sporočili, da bodo nadaljevali z delovanjem v Gazi, četudi je bilo pred manj kot mesecem dni v izraelskih zračnih napadih ubitih sedem njenih uslužbencev.

»Do danes smo razdelili več kot 43 milijonov obrokov in nestrpno pričakujemo, da jih dostavimo še na milijone. Hrana je univerzalna pravica in naše delo v Gazi je misija, s katero smo v 14-letni zgodovini naše organizacije rešili največ življenj,« je dejala izvršna direktorica WCK Erin Gore.

Po njenih zagotovilih imajo trenutno pripravljenih 276 tovornjakov s skoraj osmimi milijoni obrokov, ki v Egiptu čakajo na vstop v Gazo čez mejni prehod Rafa. Humanitarna organizacija načrtuje tudi prihod tovornjakov iz Jordanije in želi pripeljati hrano po morju skozi izraelsko pristanišče Ašdod.

Povedala je še, da zaključujejo gradnjo tretje večje kuhinje v soseski Mavasi v južni Gazi – objekt, ki ga bodo poimenovali Damianova kuhinja, v čast enemu od članov osebja, ki so bili ubiti v napadih. »Humanitarne razmere v Gazi ostajajo hude. Ponovno začenjamo naše delovanje z enako energijo, dostojanstvom in osredotočenostjo na to, da nahranimo čim več ljudi,« je dejala Erin Gore.

World Central Kitchen je ustanovil danes 54-letni José Andrés, po rodu Španec, ki je v ameriških restavracijah populariziral tapase, krožnike z majhnimi porcijami španske hrane. Potem ko je zaslovel, odpiral nove in nove restavracije in obogatel, je sklenil, da bo nekaj vrnil družbi. WCK je nastala kot odziv na uničujoč potres, ki je leta 2010 prizadel Haiti, danes pa velja za vodilno humanitarno organizacijo, osredotočeno na boj proti lakoti.