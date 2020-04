Wuhan že gleda čez nevidni zid

Kaj to pomeni?

Koliko ljudi je v Wuhanu umrlo za covidom-19?

Obnovili bodo medkrajevni promet in odprli območno letališče, čeprav bodo zaradi strahu pred vrnitvijo epidemije še vedno izvajali najstrožji nadzor. FOTO: Noel Celis/AFP

Zakaj oblast noče objaviti točnega števila umrlih?

Je bila tako obsežna ­karantena nujna?

Po kitajskih državnih statističnih podatkih je za koronavirusom umrlo 2535 ljudi, 50.006 je bilo okuženih. Prebivalci Wuhana dvomijo, da je to točna številka, in trdijo, da je resnica verjetno precej drugačna. FOTO: Noel Celis/AFP

Je z odpravo karantene v ­Wuhanu Kitajska razglasila zmago nad covidom-19?

Prvič, odkar je bila 23. januarja za celotno mesto uvedena karantena , v enajstmilijonskem Wuhanu včeraj niso zaznali niti ene žrtve koronavirusa (sars-cov-2). Število novih primerov okužbe po Kitajski se je znižalo na 32, in tako je bilo glavno mesto pokrajine Hubei, iz katerega se je pred skoraj štirimi meseci začela širiti­ okužba, pripravljeno prestopiti nevidni zid drakonske izolacije.Prvič po 76 dneh bodo prebivalcem Wuhana in tistim, ki so se tukaj znašli pred uvedbo karantene, dovolili zapustiti mesto. Obnovili bodo medkrajevni promet in odprli območno letališče, čeprav bodo zaradi strahu pred vrnitvijo epidemije še vedno izvajali najstrožji nadzor. Iz mesta bodo lahko odšli samo tisti z »zeleno zdravstveno kodo« v mobilni aplikaciji, ki sta jo za kitajsko vlado razvili platformi Alipay in WeChat. Zelena koda pomeni, da posameznik nima simptomov covida-19, rumena pomeni, da bi moral biti v hišni izolaciji, rdeča pa, da je bil testiran, rezultat testa pa pozitiven.Po kitajskih državnih statističnih podatkih je za koronavirusom umrlo 2535 ljudi, 50.006 je bilo okuženih. Prebivalci Wuhana dvomijo, da je to točna številka, in trdijo, da je resnica verjetno precej drugačna. Gre za to, da je vseh sedem krematorijev v tem mestu naročilo veliko več žar (zapisano je, da so iz drugih delov Kitajske dobavili dvakrat več žar od uradnega števila umrlih), v nekaterih od več kot 30 peči za upepeljevanje so sežgali po več trupel hkrati, kar je v nasprotju s predpisi. Nekatere družine, ­denimo, so navedle, da so v ­pepelu našli ostanke, ki niso pripadali njihovim svojcem – kot so zobne proteze ali kovinski predmeti.Zaradi strahu pred jezo prebivalcev, ki od začetka obtožujejo območno vlado prikrivanja pojava virusa in zapoznelih odzivov pri ustavljanju epidemije. Mnogi so prepričani, da je bil ukrep kolektivne karantene, med katero ­večina prebivalcev ni smela ­zapustiti doma, temveč so bili odvisni od prostovoljcev, ki so jim dostavljali potrebščine, preveč drastičen in da bo težko ­nadoknaditi ceno, ki jo je moral Wuhan plačati za ustavitev ­okužbe. Po Kitajski so v minulih treh mesecih zaprli več kot 460.000 podjetij, med katerimi je največ zasebnih, zlasti malih, za kar mnogi ­pripisujejo krivdo poskusom wuhanskih funkcionarjev, da bi prikrili pojav smrtonosnega virusa. Prebivalci tega mesta se zdaj počutijo stigmatizirane, in to tako zaradi dejstva, da v preostalih ­delih Kitajske ne verjamejo, da niso nosilci okužbe, kot zaradi tega, ker se je ime Wuhan po svetu vtisnilo v temelje sedanje krize.To je težko reči. Od srednjega veka v epidemijah ni bila uvedena­ takšna izolacija, pa še takrat v karanteno ni bilo mogoče zajeti toliko ljudi. Kitajski funkcionarji so zatrdili, da je bilo zaprtje Wuhana ključno v boju s koronavirusom, nekateri znanstveniki so na podlagi širjenja okužbe prek ljudi, ki so iz tega mesta odšli pred začetkom karantene, izračunali, da bi brez uvedbe omenjenega ukrepa zbolelo najmanj 700.000 ljudi več, kot jih je do zdaj zbolelo za to boleznijo.Zaprtje Wuhana je poleg tega za nekaj dni preložilo eksplozijo okužbe v drugih kitajskih mestih, kar je omogočilo boljšo pripravo na boj z epidemijo.Ne. Vrnitev Hubeia in Wuhana v normalno življenje bo potekala postopoma in previdno, saj so virus tam zgolj zatrli, ne pa tudi uničili. Eden od wuhanskih strokovnjakov, profesor na univerzitet­ni kliniki Zhongnan, je opozoril, da je 0,3 odstotka prebivalcev tega mesta nesimptomatičnih prenašalcev koronavirusa, in pozval ljudi, naj še naprej nosijo zaščitne maske in se ne sestajajo v skupinah. A to bo težko preprečiti. V drugih delih Kitajske so ljudje že preplavili turistične kraje in ulice velikih mest. Oblasti so opozorile, da je še vedno nujna vsesplošna previd­nost. A ljudje imajo tega dovolj. Nekaj prebivalcev Wuhana je, takoj ko je bila odpravljena karantena, pohitelo na breg reke Jangce in na ves glas kričalo.