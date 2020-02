Wuhanski test za sosede

Jeseni leta 1910 so kitajski mediji pisali o nenavadni smrtni bolezni, ki je zajela Harbin. To je bila pljučna kuga, ki se je začela širiti z oddaljenega severovzhoda kitajskega cesarstva, znanega pod imenom Mandžurija.Virus se je prenašal z določene vrste svizcev, ki so bili takrat priljubljeni tudi v Evropi, saj so njihovo krzno prodajali kot uspešen nadomestek za krzno minkov ali soboljev. Tako se je virus hitro razširil do Pekinga in Tianjina.Položaj je bil skrajno resen, pa ne le zato, ker je kuga kmalu vzela od 50.000 do 60.000 življenj. Kot vse epidemije je imela tudi ta geopolitični vidik. Kitajski sosedi, Rusija in ...