Xi in Putin bolj enotna glede Irana kot glede Ukrajine

Letno srečanje voditeljev držav članic Šanghajske skupine za sodelovanje (SCO) se je v kirgiškem glavnem mestu Biškek v ponedeljek začelo z velikim izkazovanjem solidarnosti z Iranom, hkrati pa s prav tako veliko dilemo, koliko lahko varnostna skupina, ki je bila ustanovljena pred natanko četrt stoletja, preseže golo simboliko. Seveda dejstvo, da so se v Biškeku na dvodnevnem zasedanju zbrali kitajski voditelj Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin, indijski premier Narendra Modi, iranski predsednik Masud Pezeškian in voditelji preostalih šestih članic SCO ter nekaj držav, s katerimi je ta organizacija v partnerskih odnosih, že na prvi pogled ponuja sliko širokega zavezništva za »trajni mir, razvoj in napredek«, kar je glavna tema vrhunskega srečanja. Znova bi lahko na prvi pogled ...