Xi in Putin bolj enotna glede Irana kot glede Ukrajine

Šanghajska skupina za sodelovanje ni varnostni blok, temveč je varnostni forum, ki pomaga ohranjati ravnovesje sveta
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Za podobo prijateljskih odnosov med Vladimirjem Putinom in Xi Jinpingom se skrivajo nasprotujoči si interesi, ki skalijo zavezništvo takoj, ko na drugi strani ni več ZDA s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu. FOTO: Kristina Solovyova/AFP
Letno srečanje voditeljev držav članic Šanghajske skupine za sodelovanje (SCO) se je v kirgiškem glavnem mestu Biškek v ponedeljek začelo z velikim izkazovanjem solidarnosti z Iranom, hkrati pa s prav tako veliko dilemo, koliko lahko varnostna skupina, ki je bila ustanovljena pred natanko četrt stoletja, preseže golo simboliko.
Seveda dejstvo, da so se v Biškeku na dvodnevnem zasedanju zbrali kitajski voditelj Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin, indijski premier Narendra Modi, iranski predsednik Masud Pezeškian in voditelji preostalih šestih članic SCO ter nekaj držav, s katerimi je ta organizacija v partnerskih odnosih, že na prvi pogled ponuja sliko širokega zavezništva za »trajni mir, razvoj in napredek«, kar je glavna tema vrhunskega srečanja. Znova bi lahko na prvi pogled ...
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