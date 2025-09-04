Xi in Putin o presaditvi organov in nesmrtnosti v zasebnem pogovoru

Kitajske kamere so ujele zasebni pogovor med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom na vojaški paradi v Pekingu. Pogovarjala sta se o različnih načinih, kako si podaljšati življenje s presaditvijo organov in celo o nesmrtnosti.

Po poročanju BBC-ja je kitajska narodna televizija pogovor med svetovnima voditeljema ujela v živo, ko je kitajski tolmač prevajal iz ruščine v mandarinščino ter obratno. »V preteklosti je redkokdo doživel 70 let, danes pa je pri 70 človek še otrok,« je dejal Xi. Putin je odvrnil: »Napredek v biotehnologiji omogoča, da lahko človeške organe večkrat presadijo, ljudje pa so tako lahko vse mlajši ter celo dosežejo nesmrtnost.« Kitajski predsednik je nato dejal: »Napovedujejo, da bomo v tem stoletju doživeli tudi 150 let.«

Dvainsedemdesetletnika sta o nesmrtnosti spregovorila, ko sta se skupaj s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom sprehodila po znamenitem Trgu nebeškega miru (Tiananmen). Putin naj bi o podaljšanju življenja nato spregovoril tudi z ruskimi mediji. »Sodobne metode okrevanja, zdravljenja in celo kirurške metode presaditve organov človeštvu dajejo upanje, da bo aktivno življenje trajalo dlje časa, kot traja danes. Povprečna starost se po državah razlikuje, a se bo življenjska doba precej podaljšala,« je po navedbah ruske medijske agencije Tass dejal Putin.

Vojaška parada v Pekingu je gostila številne svetovne voditelje, med njimi tudi tri evropske politike: beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, slovaškega premierja Roberta Fica in srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Čeprav so na dogodku praznovali 80. obletnico zmage nad fašizmom, je bila parada predvsem prikaz kitajske vojaške moči, s katero se težko primerja še katera država.