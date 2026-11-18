Tik pred prvim trilateralnim srečanjem voditeljev ZDA, Kitajske in Rusije v kitajskem Shenzhenu so hekerji onesposobili skoraj dvesto velikih zahodnih podjetij in bank, zrušil se je Microsoftov sistem, ki v ZDA poganja vladne, bančne in druge posle, ter notranji komunikacijski sistem vojaške obveščevalne službe NSA. Bela hiša govori o naključnih dogodkih, povezanih z zastarelimi tehnologijami, v ameriški javnosti pa pred »novo Jalto« vrvi od domnev o udarcu nove hladne vojne.

Ameriški predsednik Trump pa je pred srečanjem s kitajskim Xijem in ruskim Putinom ob robu zasedanja zveze držav jugovzhodne Azije Asean v Manili utrjeval vojaške in druge vezi s Filipini, ki skupaj z Japonsko in Tajvanom veljajo za obrambno »verigo prvih otokov«. Z napadom na Iran ni udaril le po jedrskih ambicijah ajatol, ampak tudi po ruskem in kitajskem vplivu v širši regiji, enako ali še bolj z zajetjem venezuelskega voditelja Nicolása Madura ter grožnjami Kubi. Dogovor z Dansko in Grenlandijo o krepitvi ameriške navzočnosti na največjem otoku sveta naj bi ZDA zavaroval pred morebitnim napadom tako imenovane avtoritarne alianse z Arktike.