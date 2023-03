Xi Jinping bo v ponedeljek odpotoval v Moskvo

Kitajski predsednik Xi Jinping bo prihodnji teden na povabilo predsednika Rusije Vladimirja Putina obiskal Moskvo, je danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Obisk so potrdili tudi v Kremlju in po poročanju tujih agencij navedli, da se bo kitajski voditelj z ruskim predsednikom pogovarjal o strateškem sodelovanju in poglobitvi partnerstva med državama, na srečanju pa naj bi podpisala tudi pomembne dvostranske dokumente.

Kot je še sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo, bo Xi Jinping na državnem obisku v Rusiji od 20. do 22. marca. Kitajski predsednik je Rusijo nazadnje obiskal leta 2019; voditelja sta se sicer srečala na lanskoletnem odprtju zimskih olimpijskih iger v Pekingu in na septembrskem regionalnem varnostnem srečanju v Uzbekistanu.

Predvsem je pomembno, da je to prvi Xijev obisk po začetku ruskega napada na Ukrajino. Kitajska velja za zaveznico Rusije in ruske invazije ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta v Ukrajini. V njem je kitajska vlada v 12 točkah sprti strani pozvala, naj čim prej začneta neposredne mirovne pogovore, in posvarila pred uporabo jedrskega orožja.

Xi Jinping bo na državnem obisku v Rusiji od 20. do 22. marca. FOTO: Reuters

Načrt je sprožil kritičen odziv zahodnih držav na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v odzivu dejal, da mora Ukrajina sodelovati tudi s Kitajsko in da se zdi, da ta v načrtu spoštuje zahteve Kijeva po ozemeljski celovitosti. Zunanje ministrstvo v Pekingu sicer še ni potrdilo, ali namerava Xi opraviti tudi telefonski pogovor z Zelenskim, o katerem naj bi se govorilo, je spomnila francoska tiskovna agencija AFP. Februarja je ukrajinski predsednik dejal, da se želi srečati s kitajskim voditeljem in se pogovoriti o kitajskem načrtu. Kot je dodal po poročanju BBC, pa si predvsem želi verjeti, da Kitajska ne bo dobavljala orožja Rusiji.

V sporočilu, ki ga je tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying danes objavila na twitterju, je poudarila, da bo to potovanje »za prijateljstvo in mir«. »Brez zavezništva, konfrontacij ali napadanja katerekoli tretje stranke Kitajska in Rusija promovirata več demokracije v mednarodnih odnosih,« je še zapisala.

Kitajsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo tudi, da bo brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva konec meseca (od 26. do 31. marca) obiskal njihovo državo.