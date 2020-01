Koronavirus se pospešeno širi, o sumu okužbe z virusom poročajo z Dunaja

Pridružite se Delovi viber skupnosti

Virus se naprej širi tudi po svetu. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Kitajski znanstveniki so danes sporočili, da so uspešno izolirali sev novega koronavirusa, kar je ključni korak pri izdelavi protivirusnega cepiva.

Sum okužbe na Dunaju

O prvem primeru suma danes poročajo z avstrijske prestolnice Dunaj. Gre za stevardeso, ki je na Dunaju od 24. januarja in je pred nekaj dnevi pripotovala z Wuhana. Trenutno je v izolaciji na eni od dunajskih bolnišnic. Dokončni rezultati preiskav naj bi bili znani v 48 urah, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Hrvaški portal index.hr poroča, da je v soboto na Hrvaško prispel avtobus s kitajskimi turisti iz Wuhana. Turisti so pristali na letališču v Milanu, kjer so opravili zdravstveni pregled in nihče od njih ni imel simptomov bolezni. Na hrvaškem mejnem prehodu Bregana so dobili navodila, kaj morajo storiti, če opazijo bolezenske znake. Voznik avtobusa je tudi dobil telefonsko številko epidemiologa, ki ga mora obvestiti, če pri katerem od potnikov opazi bolezenske znake.

V Hongkongu so v prizadevanjih za zajezitev nadaljnjega širjenja razglasili najvišjo raven ogroženosti. FOTO: Alain Jocard/AFP

Smrtonosni koronavirus – gre za široko skupino virusov, ki povzročajo predvsem obolenja z bolezenskimi znaki pljučnice – se pospešeno širi, je na posebnem srečanju ob kitajskem novem letu opozoril predsednik. »Razmere v državi so zelo slabe in resne,« je dejal Jinping.Po tem, ko so včeraj potrdili 41 smrtnih žrtev , je to število naraslo na najmanj 56 smrtnih žrtev. Skoraj 2000 ljudi je okuženih, danes poroča BBC. Med zadnjimi smrtnimi primeri so jih 13 zabeležili v provinci Hubei, žarišču izbruha virusa. Prvi smrtni primer so zabeležili tudi v Šanghaju.Virus se naprej širi tudi po svetu. V petek zvečer so v Franciji potrdili prva primera okužbe z virusom v Evropi , v noči na soboto pa so potrdili še eno okužbo. Virus se je razširil tudi v ZDA in Avstralijo. Skupno naj bi po svetu potrdili 30 primerov okužbe, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) so sicer že včeraj ocenili, da so v Evropi verjetni tudi novi primeri, a da imajo evropske države potrebne kapacitete, da preprečijo izbruh, je včeraj njihovo poročanje povzemal STA.Virus je izbruhnil 31. decembra lani v 11-milijonskem Wuhanu, glavnem mestu pokrajine Hubei. Kitajske regionalne oblasti SO po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sprejele dodatne omejitve glede potovanj. Kitajska provinca Shandong je tako prekinila avtobusne povezave z drugimi mesti in provincami. Enak ukrep je uvedla tudi metropola Xi'an v osrednji Kitajski. Že v soboto so podobne ukrepe sprejeli v kitajskem glavnem mestu Peking, poroča STA.V mestu Shantou na jugu države so sprva danes sporočili, da bodo uvedli delno zaporo mesta, nato so to preklicali in sporočili, da vozilom in ljudem ne bodo omejili vstopa v mesto s 5,6 milijona prebivalci.Že včeraj pa so napovedali gradnjo nove bolnišnice s 1300 posteljami – dokončali naj bi jo v pol meseca. Dela na prvi bolnišnici, ki bo imela 1000 postelj, pa so se že začela, navaja BBC. V pokrajinu pa je prispela tudi posebna vojaška medicinska ekipa.