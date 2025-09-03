Xi Jinping na čelu geostrateške parade

V nadaljevanju preberite:

Iz vojaških znanosti izvira navedek, da način, na katerega koraka določena vojska, kaže njeno moč, disciplino in podrejenost poveljniku v vseh, tudi najtežjih vojnih razmerah. Če to drži, je kitajska narodnoosvobodilna vojska (NOV) v sredo pokazala občudovanja vredno moč ohranjanja nacionalne enotnosti in popolno podrejenost Komunistični partiji.

Kitajski vojaki so namreč prek Trga nebeškega miru (Tiananmen) korakali tako usklajeno, v popolnoma ravnih formacijah in s takšno nadčloveško kolektivno disciplino, da je prevladal vtis, da pripadajo najmočnejši vojski na svetu. Ko so za njimi prek trga zabobneli še tanki, tovornjaki z izstrelki dolgega dosega in – nič manj pomembni – sistemi proti brezpilotnikom, je bilo več kot jasno, da ne bi bilo pametno izzivati in se podajati v vojno s tako oboroženo Kitajsko – državo, ki ji je uspelo razviti lastno vojaško industrijo z vrhunsko tehnologijo, to pa je pripravljena uporabiti za obrambo »ključnih nacionalnih interesov«. Takšen prikaz moči je, na kratko povedano, danes težko videti kjerkoli drugje na svetu.