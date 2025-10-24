Xi Jinping pod pritiskom notranjih težav

V nadaljevanju preberite:

»Moramo se pogumno spoprijeti z glavnimi preizkušnjami sredi močnih vetrov, divjih valov in uničujočih neurij ter se v duhu zgodovinske pobude spopasti s težavami, tveganji in problemi. Osredotočiti se moramo na dobro opravljanje naloge: pisanje novega odstavka v ohranjanju gospodarske rasti Kitajske in dolgoročne družbene stabilnosti.« Tako piše v sporočilu, ki so ga objavili po končanem 4. plenumu centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske (KPK), na katerem so sprejeli predloge za 15. petletko oziroma petletni načrt razvoja druge največje gospodarske sile na svetu.