Xi Jinping se je veliko naučil o Putinu in Zahodu

Ko je ruski predsednik Vladimir Putin 4. februarja lani sam sedel na tribuni pekinškega stadiona Ptičje gnezdo in spremljal odprtje zimskih olimpijskih iger, so kamere posnele, kako je zaprl oči, ko so pred izbrano občinstvo stopili ukrajinski športniki. Njegovemu prijatelju Xi Jinpingu ni bilo jasno, zakaj. Dvajset dni pozneje ni bilo dvoma o tem, kaj je pomenila Putinova gesta. Zanj Ukrajina ni več obstajala že takrat, ko je v plašču sedel na olimpijskem stadionu v Pekingu. In kot že velikokrat prej Xi Jinping najprej ni dojel, kaj namerava njegov prijatelj.