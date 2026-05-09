Xi Jinping v vojni z lastno vojsko

Kitajska: Nekdanja obrambna ministra sta bila predsednikova izbira, zdaj pa sta bila obsojena kot največja kriminalca.

Ko so kitajski mediji v sredo objavili, da sta bila nekdanja obrambna ministra obsojena zaradi korupcije, je bila to novica, na katero so čakali skoraj dve leti. Ko so sporočili, da sta bila generala Wei Fenghe in Li Shangfu, oba tudi nekdanja člana centralne komisije, obsojena na smrt z dvoletnim odlogom izvršitve in da so jima zaplenili celotno osebno premoženje, se je samo po sebi vsililo vprašanje, v kakšen kriminal sta bila vpletena veterana Narodnoosvobodilne vojske (NOV), da sta bila obsojena na tako hudo kazen. Smrtna kazen z dvoletnim odlogom izvršitve se praviloma spremeni v dosmrtno ječo, če se obsojenec v dveh letih lepo vede, hkrati pa ta obsodba pomeni, da pod nobenim pogojem ne more biti pomiloščen. V uradnem sporočilu vojaškega sodišča je zapisano, da je bil Wei Fenghe ...